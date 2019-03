Robertistas al poder

Roberto Pérez es uno de los responsables del triángulo amoroso que os tiene a todas en vilo. Sabemos que el jornalero más revolucionario de Arazana levanta pasiones en vuestros comentarios y también se merece un hueco en nuestra web.

Muchas de vosotras le calificáis de harapiento o de desaliñado pero no se puede negar que Roberto, interpretado por Isak Ferriz, es encantador, guapo y muy atractivo y, de lo que no cabe duda es que, vuelve a Sara completamente loca.

Y no lo decimos nosotros, hemos recogido algunos de vuestros comentarios en las noticias de la web diciendo cosas como estas: "Me encanta Roberto!!!!! Creo que deberían acabar él y Sara juntos!!!", "Me gusta mucho el personaje de Roberto porque tiene muchos matices. Además Isak es un actorazo que transmite muchísimo sólo con la mirada." o "lo mejor de la serie SIEMPRE ES ROBERTO".

Como defensoras de vuestro personaje favorito habéis adoptado el nombre de 'Robertistas' y sabemos que vais a defenderlo con uñas y dientes: "soy robertista me encanta! Es gracioso y descoloca a Sara cuando se encuentran. Eso es amor. Ojala la historia entre Sara y Roberto continue."

Y aquí lo tenéis, las 'Robertistas' habéis sido escuchadas y ya tenéis vuestro rinconcito para apoyar al idealista y pasional Roberto Pérez, porqué ¿A quién no le gusta un hombre que luche por sus ideales y es capaz de cualquier cosa por el amor de su vida?



