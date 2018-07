Aurora se marcha

Malpartida descubre que Juan se la ha jugado y falta una hoja en la Biblia que le dio. Decide vengarse, pero antes de que lo haga, es emboscado por Jairo. Ferrer felicita al recluta pero Jairo no está contento porque no puede quitarse de la cabeza a Jimena… A Morales le preocupa otra cosa y es que ha recibido un nuevo informe de su conocido en Comandancia y sabe que elcapitán Ferrer es un especialista en torturas. Clara y los bandoleros, una vez que descubren que la Guardia Civil ha atrapado a Malpartida, se preocupan por saber si éste les delatará. Pilar envía a Lucero a Berrocalejo a por vino. Por el camino, el torero es asaltado por el matón que metió en la cárcel y recibe una buena paliza. Morales le descubre y le ayuda. Pilar, al verle así, promete que pagará la deuda para que no le vuelvan a hacer daño. Pero Lucero se llevará una agradable sorpresa con la llegada a Arazana de un importante matador de toros, Gallito Higares.