Alfonso Bergara y Fernando Vaquero: "Está siendo un trabajo sacrificado pero muy positivo"

Alfonso Bergara interpreta a el Chato, bandolero, desaliñado y de buen corazón. Fernando Vaquero da vida a Rafalín, un chico divertido al que todo el mundo quiere en Arazana, tras su imagen de inocente se esconde una persona buena y pícara.

Hacemos nuestro trabajo con mucha ilusión

Ambos actores han estado en 'Bandolera' desde sus comienzos y hoy celebran el capítulo 400 con mucha ilusión y cariño,"no imaginábamos que íbamos a llegar hasta aquí". Alfonso y Fernando ya habían coincidido antes en la obra de teatro 'Bajarse al moro' y volver a juntarse en la serie les hizo mucha ilusión.

A Fernando y Alfonso estos dos años de rodaje no les pesa, siguen aprendiendo de sus personajes y pasándoselo en grande "hacemos nuestro trabajo con mucha ilusión".

Hemos querido saber cómo les gustaría que finalizase su personaje; Fernando asegura que le gustaría morir, sin embargo, Alfonso no imagina un final para el Chato "eso que lo decidan los guionistas, lo único que me gustaría que el Chato no perdiera sus principios".