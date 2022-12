Vicente trata de que todos sospechen de Mauro

Emilia no querría dejar solo a Mauro en su casa, pero este insiste. Tomás advierte a Mauro de los peligros de retener las joyas. Pía medica a Arturo con las cápsulas manipuladas; a consecuencia de ello tiene una subida de tensión que le provoca un derrame nasal; Pía utiliza esto para provocarle compasión a Inés. Manolita y Pelayo se indignan ante la ingratitud del equipo, sus padres y la parroquia con Marcelino; este no esperará al próximo partido para dejar de ser entrenador; un error: el Santo Tomé sufre una estrepitosa derrota. Ricardo continúa investigando: se entrevista con Mauro y con Vicente, quien desvía las sospechas hacia su sobrino; trata también de que su esposa, Emilia, sospeche de Mauro. Tomás, que ha vuelto a recaer de la gripe, tiene pesadillas por culpa del cheque. Roberta le cuida y le informa de que ha ido al banco y ha resuelto ese problema. Daniel trata de sonsacar a Fernando con la excusa de una partida de ajedrez, pero no lo consigue; tampoco obtiene información en la prensa. Fernando le confiesa a Daniel que necesita dinero y una pistola, pero no le dice para qué.