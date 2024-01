Tenso reencuentro: la inesperada visita de Daniel sacude a Silvia y Quintero

Los abogados se encuentran en el apogeo de su relación, llenos de ilusión ante la espera de su bebé y el plan de mudarse juntos para formar una familia. Sin embargo, la burbuja de felicidad ha estallado cuando Silvia ha abierto la puerta y se ha encontrado cara a cara con Daniel. Tanto Quintero como Silvia se han quedado casi sin habla al ver quién estaba ahí.

"No me digas que te has escapado de la cárcel", le ha dicho Silvia, casi en shock. No obstante, Daniel la ha tranquilizado, asegurándole que acaba de salir de prisión y, a continuación, le ha explicado que solo estaba intentando pedir ayuda al abogado para encontrarla. "No esperaba encontraros aquí a los dos", le ha dicho asombrado.

¿Cómo afectará la inesperada vuelta de Daniel a la relación de los abogados? ¿Le dirá Silvia que el hijo que espera es suyo?