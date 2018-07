Dorita está preocupada pues no sabe cómo arreglarse para no perder su trabajo en el café Reyes. Sin embargo, gracias a su amiga Clara, Dorita queda muy guapa tras su cambio de look y de maquillaje dejando impresionado a todos en el Café Reyes.

Asunción sigue devastada tras la pérdida de Héctor, mientras pasa su dolor recibe la visita de Benigna que no se piensa dos veces el ir a su casa y pedirle el dinero que Héctor dejó a deber.

Víctor informa a Bonilla de que un hombre le está siguiendo finalmente se produce un tiroteo y Víctor Reyes evita el asesinato de Bonilla matando a uno de los atacantes, aunque queda herido.