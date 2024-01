El relato de Marcelino sobre el pasado amoroso de Pelayo atormenta a Marisa: "Todas han muerto"

Marisa, recién llegada a Madrid y compartiendo sus primeros días de convivencia con Pelayo, se ha llenado de alegría al compartir su nueva vida. "Si hace un mes me dicen que voy a acabar aquí y viviendo con un novio, no me lo creo", ha comentado.

Agradecida de que Marcelino llevara a su padre a la caravana de mujeres donde se conocieron, Marisa se ha sorprendido mucho al escuchar las otras historias de amor de Pelayo.

En el Asturiano, Marcelino le ha contado a la mujer que su padre se quedó viudo muy joven y pasó mucho tiempo solo. Luego, encontró el amor nuevamente y tuvo una hija llamada Clara. Sin embargo, la lista de parejas de Pelayo no termina ahí. Emilia, Filomena, Doña Paz; todas ellas tuvieron un trágico final que impidió que su historia de amor triunfara.

El relato de Marcelino, sin duda, ha llenado de angustia a Marisa y no ha podido evitar pensar que ella podría ser la siguiente en morir.