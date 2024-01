Gala toma una decisión valiente para estar cerca de Carlos: "Me voy a Melilla, no te dejaré solo"

Carlos ha decidido contar su situación en Avance Semanal, siguiendo el consejo de Quintero. "Es la última oportunidad que tengo para hacer las cosas bien. No me puedo echar atrás", le ha dicho a Gala.

A pesar de que la joven no está completamente convencida de que sea la mejor opción para él, ha decidido respetar su elección. Además, ha dejado claro que estará a su lado pase lo que pase: "Me voy contigo a Melilla", le ha asegurado.

Carlos se ha sorprendido mucho y le ha pedido que no cometa esa locura. "¿Qué vas a hacer en Melilla sin trabajo, sin tus estudios? No puedes irte", le ha dicho. Sin embargo, Gala está totalmente convencida de su elección y no va a cambiar de opinión. Su amor es muy fuerte y cree que estando juntos todo será más fácil.