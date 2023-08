Gala duda de sus sentimientos hacia Carlos: “¿Crees que yo podría ser un lío?”

El Supermercado Sanabria todavía se recupera del ataque que sufrieron la pasada noche. Aunque Carlos salvó a Gala del atracador y le echó del local, la joven le recuerda que no necesita su ayuda. “A mí no me van los príncipes azules”, le advierte.

Sin embargo, Carlos se sorprende cuando ve el detalle que guarda Gala. “Pero si es el poema que te hice”, dice sacando el papel de un libro. “Reconoce que no te desagrado tanto”, le pide Carlos tras ver que la joven lo guarda con cariño.

“Yo ahora no tengo tiempo para líos”, confiesa Gala, que no quiere que el joven confunda las cosas. Sin embargo, Carlos no parece darse por vencido y cree que su compañera podría estar sintiendo algo por él. ¿Conseguirá que Gala se deje llevar?