Avance ‘Amar es para siempre’: Marcelino confundido y escéptico con la relación de Luisita y Amelia

Más información Marcelino, invadido por el miedo decide sincerarse con Amelia

Marcelino no está de acuerdo en que Luisita esté dispuesta a todo con tal de cumplir el sueño de Amelia. Una situación que no ha gustado al patriarca de los Gómez por miedo a que su hija vuelva a sufrir con la joven y no sea consciente del riesgo que corren.

Adelántate a los próximos capítulos en ATRESplayer PREMIUM