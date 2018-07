Asunción y Héctor son detenidos por la policía

Aunque Pía trata de disculparse, sigue el malestar porque una llamada de Martín saca de quicio a Arturo al darse cuenta éste de que tanto Inés como Pía le ocultan que se han visto con él. Asunción lleva a Marina a conocer a la primera mujer de Recaredo, pero es rechazada de malos modos por ésta.

Belén comenta con Tomás lo mal que ha visto a Sabino. Tomás también comunica a Belén que Mauro le ha dejado por la Martel. Josefina maniobra para que Pía la ayude a acercarse a Inés y también abre los ojos a Eusebio respecto a la última aventura de su hijo.

Mauro y Sonia van a ver a Inés para que les ayude en lo que ha ocurrido en el teatro. Inés y Sonia no se caen nada bien, evidentemente es por Mauro, pero Mauro no le da mucha importancia porque no cree que Inés sienta algo por él. Pero Macarena no piensa lo mismo.