'El especialista' por Gerardo Tecé

Como decían en las retransmisiones de Pressing Catch, atención que se han desatado las hostilidades y los púgiles pueden empezar a castigarse duramente.

"No se veía a una madre tan decepcionada desde El Prínciper de Bel-Air"

Maritxu acaba de despertarse y ha tardado poco en descubrir el pastel: está en Sevilla. Ole. Y en el siguiente capítulo será aún peor para ella. Sorpresa, mamá. Te cuento: aquí la gente tiene el erre hache del revés, pero a mí me da igual; por otro lado me he gastado la herencia de mi padre comprando el bar de un hospital, mi plan es poner pintxos de estrella michelín a los pacientes ingresados, ¿genial, no?; en realidad no ha sido por los pintxos en sí, sino porque me he enamorado de la enfermera esa a la que no soportas. Venga, un abrazo ahí.

No se veía a una madre tan decepcionada en series de televisión desde que la de Will Smith lo echó a patadas de Filadelfia por golfo.

Mi apuesta para el siguiente capítulo es que Maritxu llevará a Iñaki a un programa de estos en los que un especialista te ayuda con niños conflictivos. Viviremos escenas del tipo:

- Especialista: Iñaki, tú eres del norte, te gusta jugar a la pelota vasca y el frío y la lluvia…

- Iñaki: Sevilla es norte si lo comparas con Algeciras…

- Especialista: No me vengas con excusas. Mira lo que le estás haciendo a tu pobre madre (le pone un vídeo de la madre pasando calor).

- Iñaki: Si pones el aire acondicionado no es para tanto…

- Especialista: ¡Mira en lo que te has convertido! (Lo agarra de la solapa y lo zarandea)

- Iñaki: Quiero sacarme el carnet del Betis para el año que viene.

- Especialista: No puedes ser tan egoísta, estás dañando a quien más te quiere. ¿Crees que ella tiene culpa de todo esto? Yo estuve en una situación parecida a la tuya pero conseguí salir.

- Iñaki: ¡Me gusta la Feria! (Grita mientras golpea una puerta y lanza unos pintxos contra el especialista).

- Especialista: Vamos a tener que anestesiarlo, Maritxu, no atiende a razones.

¿Lo terminarán anestesiando y metiendo en un autobús camino a Donosti? ¿Se escapará Iñaki y habrá que perseguirlo a remo por el Guadalquivir? Lo veremos en el próximo capítulo de Allí (Aquí) Abajo.