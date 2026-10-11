Lucía toma una decisión con Héctor: “Le voy a dar una oportunidad”

Lucía va a visitar a Tristán a su nueva casa, pero cuando llega no encuentra a nadie. Allí descubre el pañuelo de una mujer sobre la cama y rápidamente se teme lo peor: piensa que Tristán podría haber rehecho su vida con otra persona.

Tristán se da cuenta del malentendido y esa misma tarde acude a buscarla al trabajo para explicarle lo ocurrido: “No me tienes que dar explicaciones de nada”, intenta frenarlo Lucía. Pero él necesita hacerlo: “Quiero dártelas. No estoy encontrando la manera de dejar de pensar en ti”.

A pesar de sus sentimientos, Lucía cree que lo mejor sería que Tristán consiguiera enamorarse de otra persona porque se merece ser feliz.

Ella, mientras tanto, ha tomado una complicada decisión sobre su matrimonio: “No sé si Héctor se merece una oportunidad, pero se la voy a dar”. No te pierdas el cuarto capítulo de A la deriva en atresplayer.