Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 4

Lucía toma una decisión con Héctor: “Le voy a dar una oportunidad”

A pesar de que ambos están enamorados y que no pueden olvidarse, Lucía piensa que lo mejor es seguir con su matrimonio y así se lo comunica a Tristán.

Lucía toma una decisión con Héctor: “Le voy a dar una oportunidad”

Lucía toma una decisión con Héctor: “Le voy a dar una oportunidad”

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Lucía va a visitar a Tristán a su nueva casa, pero cuando llega no encuentra a nadie. Allí descubre el pañuelo de una mujer sobre la cama y rápidamente se teme lo peor: piensa que Tristán podría haber rehecho su vida con otra persona.

Tristán se da cuenta del malentendido y esa misma tarde acude a buscarla al trabajo para explicarle lo ocurrido: “No me tienes que dar explicaciones de nada”, intenta frenarlo Lucía. Pero él necesita hacerlo: “Quiero dártelas. No estoy encontrando la manera de dejar de pensar en ti”.

A pesar de sus sentimientos, Lucía cree que lo mejor sería que Tristán consiguiera enamorarse de otra persona porque se merece ser feliz.

Ella, mientras tanto, ha tomado una complicada decisión sobre su matrimonio: “No sé si Héctor se merece una oportunidad, pero se la voy a dar”. No te pierdas el cuarto capítulo de A la deriva en atresplayer.

El miedo de Lucía ante el regreso de su marido: “No quiero que vuelva”

El miedo de Lucía ante el regreso de su marido: “No quiero que vuelva”

Antena 3 » Series » A la deriva

Publicidad

Series

Lucía toma una decisión con Héctor: “Le voy a dar una oportunidad”

Lucía toma una decisión con Héctor: “Le voy a dar una oportunidad”

Beatriz en el capítulo 667 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés advierte a Begoña sobre Beatriz

Zeynep y Serhat, decididos a rescatar a Kader tras estallar contra Berrak

Zeynep y Serhat, decididos a rescatar a Kader tras estallar contra Berrak

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le hace una importante petición a Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le hace una importante petición a Marta

Entre tierras: Megan Montaner es María
Muy pronto en Antena 3

Descubre un adelanto de la segunda temporada de Entre tierras: "Necesitas superar el pasado"

Mina Akdin, actriz de El secreto
¡Feliz cumpleaños!

La sorpresa a Mina Akdin en el rodaje de El secreto: la joven actriz celebra su 14 cumpleaños entre tartas y aplausos

Mina Akdin, la actriz que da vida a Ilkim en El secreto, ha cumplido 14 años rodeada de todo el equipo de la serie turca.

¿Begoña o Valentina? Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para hacer frente a su decisión más difícil en Sueños de libertad
¡Descúbrelo!

¿Begoña o Valentina? Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para hacer frente a su decisión más difícil en Sueños de libertad

El De la Reina está a punto de pasar por el altar de la mano de Valentina, pero...¿ha olvidado realmente a Begoña?

La mansión Albora

La historia que esconde la mansión Albora de En tierra lejana: un edificio de Mardin famoso en las series turcas

Capítulo 666 de Sueños de libertad; 9 de octubre: Fina intenta reconciliarse con Marta, pero ahora es ella la que necesita tiempo

Capítulo 666 de Sueños de libertad; 9 de octubre: Fina intenta reconciliarse con Marta, pero ahora es ella la que necesita tiempo

El plan de Beatriz para separar a Begoña de Gabriel y conseguir que vuelva con Andrés, ¿lo logrará?

El plan de Beatriz para separar a Begoña de Gabriel y conseguir que vuelva con Andrés, ¿lo logrará?

Publicidad