El brutal cambio de look de Halle Berry para los Oscar que no ha convencido a todo el mundo

No es la primera vez que la estrella de Hollywood Halle Berry se hace cambios de look extremos. El último lo pudimos ver este 25 de abril en la celebración de los Oscar 2021. La actriz posaba en la alfombra roja junto con su nueva pareja, el músico Van Hunt, con el que lleva un año.

Halle Berry se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar a la Mejor Actriz protagonista por la película 'Monster's ball' en 2002. Esta vez acudió a la gala para entregar el galardón a Mejor Diseño de Producción.

Lucía un largo vestido fucsia con hombros descubiertos de la firma italiana 'Dolce&Gabbana'. Pero eso no fue lo que llamó la atención de sus fans.

Previamente la actriz había publicado en sus 'stories' de Instagram una fotografía de su pelo cortado en el suelo. Todo ello dejó mucho a la imaginación de lo que había hecho antes de su llegada a los Oscar.

Muy pronto pudimos ver a Halle con un corte de pelo bob, más corto por detrás que por delante y con flequillo, un estilo mucho más corto que su media melena a la que ya estábamos acostumbrados.

No solo los presentadores de los premios se sorprendieron con su nuevo look, los fans también quedaron boquiabiertos. Recurrieron a Twitter para expresar sus opiniones, y no todas fueron del todo positivas.

"Dios mío, está horrible", "¿Quién es su estilista?", "El vestido es bonito pero el pelo…", fueron algunos de los comentarios desagradables que la actriz recibía por su nueva imagen.

Halle también publicó una fotografía en sus redes sociales recordando la celebración de los Oscar. Muchos de los comentarios que recibió eran por su nuevo corte de pelo.

"Oscars 2021", publicaba la actriz junto a un conjunto de fotografías de ella en la alfombra roja.

Rostros conocidos como la periodista estadounidense Elaine Welteroth o la luchadora de artes marciales Valentina Shevchenko comentaban en su publicación quedando asombradas y maravilladas por el look de la actriz.

Los fans también quisieron comentarle la fotografía. A diferencia de Twitter, la actriz recibía comentarios positivos sobre su imagen. "Eres una reina", "Estás guapísima", "Ese corte de pelo te sienta genial", eran algunas de las palabras de sus seguidores.

Seguro que te interesa:

Halle Berry explota en redes tras recibir este comentario: "No puede mantener a ningún hombre a su lado"