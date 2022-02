El Homenaje a Verónica Forqué de Macarena Gómez y su marido en la alfombra roja de los Premios Goya 2022

Los premios Goya es una de las noches más importantes para el cine español, y por eso, todos los invitados muestran sus mejores galas. Hay otros, que además del estilo, buscan mandar un mensaje con sus looks. Este ha sido el caso de Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, que han rendido homenaje a Verónica Forqué.

La repentina muerte de la actriz Verónica Forqué conmocionó al mundo del espectáculo. Es por eso que han sido algunos los que la han recordado en esta noche tan especial.

Macarena Gómez y Aldo Comas han lucido looks que se han llevado todas las miradas, en un primer momento por lo colorido de sus atuendos, pero luego, cuando se dieron la vuelta, todo cobró sentido. En la espalda de la pareja podía leerse: "Verónica Forqué".

Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, en la alfombra roja de los Premios Goya 2022 | Gtres

Aldo Comas ha utilizado su esmoquin de gala color rojo diseñado por Juan Avellaneda como "lienzo" para homenajear a la recientemente desaparecida actriz Verónica Forqué en la gala de los Premios Goya que se celebra hoy en Valencia.

"No solo he querido homenajearla a ella, sino que es una oda al arte, a los que hacemos reír, a los que ponen color a la vida, en definitiva, un homenaje a todos los que creamos arte en todos los sentidos", ha señalado el diseñador del traje.

Comas lució la chaqueta roja con el mensaje bordado: "Verónica eterna y mágica", a juego con unos pantalones negros que dejaban ver sus tobillos, con zapato negro. En las mangas, más palabras que representan a la actriz y al arte en todas sus expresiones.

Aldo Comas y Macarena Gómez en los Premios Goya 2022 | Gtres

El diseñador, que ha llegado al Palau de les Arts acompañando al empresario, productor y músico, ha manifestado en una nota que interpreta la pieza "como una reivindicación a la importancia de realzar la luz y no la oscuridad que algunas veces puede tener el arte".

El artista ha señalado que su inspiración ha sido su "querida Verónica Forqué", un "punto de partida" que ha completado para llevarse un "look" clásico a su terreno.

Para Comas, el diseño de Avellaneda" es "una oda a la luz del arte". La pieza será donada a una fundación que trata las enfermedades mentales para subastarla y así recaudar fondos.

Por su parte, Macarena Gómez lucía en la espalda de su abrigo la frase 'La Forqué'. Además la actriz comentaba en la alfombra roja: "La quería mucho, fue como mi madrina. Empecé a trabajar gracias a ella. ha sido muy inmportante en mi vida profesional".

Macarena Gómez en los Premios Goya 2022 | Gtres

La pareja ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la alfombra roja, y casi seguro que no será el único homenaje a lo largo de la noche.

Esta gala está siendo una de las más emocionantes de la historia de los Goya, que vuelve pisando fuerte tras la pandemia. Recordemos que la pasada ceremonia de los Goyoa 2021, se celebró sin público, y definitivamente no fue lo mismo.

Pedro Almodóvar la recordaba así:

El director español Pedro Almodóvar, le dedicó unas palabras cuando se enteró de la triste noticia, y la recordó como como "una actriz dotada para la comedia", aunque también reconoció que "el tiempo no la ha tratado bien. Yo pensaba que tenía armas más que suficientes para luchar contra estos problemas, pero la realidad nos dice que no. Lo único que pienso es que si ya había gente a su alrededor que la encontraba que no estaba bien me cuesta mucho creer que no hayan podido hacer algo para evitarle un final que no es Verónica, no reconozco a esta mujer en ese final. No es la Verónica que yo he conocido".

...

Seguro que te interesa...

La carrera de Verónica Forqué: Toda una vida dedicada al cine y la televisión