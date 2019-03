Juliette Lewis se queja de que su padre, Geoffrey Lewis, no apareciera en el In Memoriam de los Oscar

Geoffrey Lewis falleció el pasado 7 de abril de 2015, tras una carrera prolífica como actor de cine y televisión. Motivo por el cual la Academia de Hollywood debía haberlo incluido en el In Memoriam de los Oscar, algo que se ha encargado de señalar su hija Juliette Lewis a través de las redes sociales.

I know @TheAcademy didn't mean to overlook my dad #GeoffreyLewis in the memorium. who was beloved by so many https://t.co/HKaEN9JscA