Entrevistamos a Javier Calvo y Javier Ambrossi por su premio Málaga Talent: "Nos hace mirar atrás y tener más ganas de seguir"

Javier Calvo y Javier Ambrossi vivieron este viernes una de las noches más emotivas de su carrera, que ya dura más de 10 años. Recibieron en el marco del Festival de Málaga el premio Málaga Talent, como reconocimiento a la valía de la obra que han creado juntos.

Y no estuvieron solos, porque para un día tan memorable como este decidieron rodearse no solo de su familia biológica (Macarena García, hermana de Javier Ambrossi, y los padres de Javier Calvo, compartieron toda la jornada con ellos), sino también de la familia que han elegido y creado durante todos estos años, y que sienten una profunda gratitud hacia Calvo y Ambrossi. Yolanda Ramos, Jedet, Daniela Santiago, Lola Rodríguez, Ana Rujas y Claudia Costafreda, entre otros, estuvieron acompañándoles y disfrutando con ellos de la tan merecida distinción.

Tampoco quisieron perderse la cita Sonia Martínez, directora editorial de Atresmedia Studios, y Enrique López Lavigne, el productor de cabecera del tándem artístico. Ambos confesaron lo orgullosos que se sienten de ver a dónde han llegado estos dos talentos creativos.

El homenaje a Javier Calvo y Javier Ambrossi culminó como no podía ser de otra manera: todos los participantes en la gala, incluidos ellos mismos, saltaron al escenario para bailar y disfrutar mientras John Cameron Mitchell, creador de 'Hedwig and the Angry Inch', cantaba para ellos. Pura emoción en directo.

El encuentro con los fans

Unas horas antes de recoger el premio, Javier Calvo y Javier Ambrossi asistían a un encuentro en el Teatro Cervantes, que estuvo abarrotado de fans. Allí confesaron que su secreto no es otra cosa que trabajar, trabajar y trabajar. Tienen por delante la temporada 2 de 'Cardo', de la que ejercen como productores a través de Suma Content, y 'Veneno'. Ya sabes que puedes ver las primeras temporadas de ambas series en ATRESplayer Premium. Además, este mismo domingo estrenan en ATRESplayer Premium la temporada 2 de Drag Race España. Pero es que también confesaron que desde hace un tiempo están trabajando en el guión de un thriller, "algo muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora" ¿volverán a sorprendernos con este nuevo proyecto?

