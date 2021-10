"Se trata de amor y pérdida": Zoe Kravitz se sincera sobre su divorcio en medio de los rumores de relación con Channing Tatum

Zöe Kravitz se casó en 2019 en París con Karl Glusman. Sin embargo, el amor no perduró, puesto que se divorciaron solo 18 meses después de darse el 'Sí, quiero'. Una noticia que sorprendió a todo el mundo. Desde entonces la actriz de 'The Batman' no ha hablado abiertamente sobre la separación, sobre sus sentimientos o cómo se encuentra en la actualidad. Ya que está en el foco mediático sobre una posible relación con Chaning Tatum.

Pero, ahora, Zoe se ha sincerado en una entrevista para AnOther donde confiesa que todas estas emociones las ha canalizado en su música. Así, nos habla de su corazón roto y nuevas ilusiones a través de su nuevo álbum: "Es personal. Se trata de amor y pérdida. Me casé. Me divorcié. Las separaciones, las rupturas son tristes pero también son hermosas. Se trata de una dulzura agridulce", empieza diciendo.

"Es tan complejo, ese espacio, cuando estás entre el corazón roto y el luto por la pérdida de algo y emocionado por lo que te espera", reconoce la actriz.

El nuevo interés amoroso de Zöe

Hoy en día, se rumorea que Zöe está saliendo con el famoso actor Channing Tatum. Estos se han conocido de una forma más cercana en el nuevo proyecto de ella, 'Pussy Island'. Kravitz dirige este nuevo film y desde que comenzó a escribir el guion, tenía en mente que el papel del protagonista sería interpretado por Tatum. En una entrevista con Deadline, Kravitz cuenta, "Chan fue mi primera opción, en la que pensé cuando escribí este personaje…"

A medida que se han ido conociendo más, el público ha podido verles juntos en varios instantes. People informa que a principios de septiembre el dúo era "inseparable" y que tienen "una química monísima y coqueta". Una fuente cercana añadió que Zoe piensa que Channing "tiene profundidad como actor y como persona", y que a él "le gusta que ella sea independiente y franca, además de brillante".

Los dos fueron a la Met Gala, pero aparecieron en la alfombra roja por separado. Eso sí, estuvieron juntos durante el evento, y se fueron a una fiesta después en la que supuestamente "no se quitaron las manos de encima".

Ahora, con 32 años, Zöe se siente mucho más madura y sabia que cuando tenía 20, y una de las cosas que destaca es el hecho de que ahora es capaz de tomar mejores decisiones, quizás refiriéndose a su divorcio.

"Ahora me aferro a mis treinta y pienso, '¿Pero puedo quedarme aquí? Esto es bonito'. Es genial tomar mejores decisiones, saber lo que funciona para ti, saber lo que te hace sentir bien, saber qué es la verdadera diversión, no solo la idea de diversión. Estamos en un punto óptimo", admite la actriz.

