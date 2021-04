Willow Smith se sincera frente a su madre Jada Pinkett sobre su vida poliamorosa

'Red Table Talk' es un programa de entrevistas estadounidense bastante popular de la red social Facebook presentado por Jada Pinkett Smith, la mujer del conocido actor Will Smith. Además, su hija Willow Smith también participa en el. En el programa del pasado 28 de abril el tema de conversación en el programa fue el poliamor.

La madre de Jada y abuela materna de Willow, Adrienne Banfield Norris, también estuvo presente en el programa. Willow Smith dejó impactada a su abuela por su decisión de involucrarse en más de una relación romántica al mismo tiempo.

La conversación comenzaba con la pregunta de Jada a su hija sobre cómo llegó a elegir un estilo de vida poliamoroso.

"Con el poliamor siento que la base principal es la libertad de poder crear un tipo de relación que funcione dentro de ti y no solo experimentar la monogamia, que es lo que todo el mundo de tu alrededor te dice que es lo correcto", aseguraba.

"Entonces pensé, ¿cómo puedo estructurar la forma en que me planteo las relaciones con esta mentalidad?", continuaba. "Además, al investigar el poliamor me di cuenta de que las principales razones por las que las relaciones monógamas o los matrimonios no funcionan son las infidelidades".

Recordemos que Jada Pinkett Smith tuvo una relación extramatrimonial con el cantante August Alsina mientras seguía casada con Will Smith.

Jada entonces recordó el momento en que su hija le habló por primera vez del poliamor para mostrarle su apoyo. "Me acuerdo cuando decías, 'Oye, este es mi problema', y yo pensaba, 'Lo entiendo totalmente'".

"Puedes configurar tu vida de manera que puedas tener lo que quieras. Creo que todo vale siempre que las intenciones sean claras. ¿Sabes a lo que me refiero?", afirmaba Jada.

Quien no lo entendió tanto fue su abuela Adrienne. "Para alguien como yo, todo se centra en el sexo", decía a su nieta dejando claro que no entendía las relaciones de ahora.

"Y tuvimos una conversación profunda sobre, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué queremos crear para nosotros mismos? Y de hecho hablamos sobre el poliamor, y ¿era eso algo que queríamos explorar? Tuvimos esa conversación", mencionaba Adrienne.

Sin embargo, Willow explicó que su decisión estuvo más motivada por la libertad que por el sexo. "En mi grupo de amigos soy la única persona poliamorosa y soy la que menos sexo tiene".

