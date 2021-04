"Vas a entender la primera película": Vin Diesel revela nuevos detalles sobre 'Fast and Furious 9'

Hace ya 20 años que comenzó la famosa saga de 'Fast and Furious' y ahora regresa con su 9 película, que se estrena el próximo 2 de julio de 2021. Tras salir a la luz el tráiler, ahora se han desvelado nuevos detalles que adelantan de qué tratará y dónde nos situará el esperado largometraje.

Dom Toretto (Vin Diesel), estrella de la saga junto a Letty Ortiz y John Cena, ha realizado una entrevista donde ha hablado sobre su nuevo estreno espacial 'F9' en EW.

En la charla, ha recordado la película de 2001 'The Fast and the Furious' y ha dejado a todos los fans a cuadros. Y es que ha revelado que sí hay una conexión entre esta película inicial donde comenzó todo, con la nueva cinta de acción 'Fast and Furious 9' que se estrena este verano.

"Todo el mundo está entusiasmado con el estreno de esta película, pero para aquellos que han estado involucrados con la franquicia, es aún más especial, porque si te acuerdas de la primera película, ahora os enseñaremos los acontecimientos que sucedieron antes de la primera película y así los fans podrán entender la primera película aún más", dijo Vin Diesel a los presentadores Derek Lawrence y Chanelle Berlin Johnson.

"Así que ver a los miembros de la familia que nunca pensaste que ibas a ver, te va a dejar boquiabierto. Hemos querido saber, ¿Dónde estaba Dom antes de convertirse en Dom? ¿Quiénes fueron sus influencias? Será una historia muy rica y muy divertida de ver", continuó el protagonista.

En 'F9' también encontraremos nuevos personajes como Charlize Theron, Helen Mirren, la ganadora del Grammy, Cardi B, e incluso a la sensación del reggaeton, Ozuna.

Finalmente, el actor y productor aumentó la expectación de sus seguidores al máximo ya que afirmó que Universal ya ha encargado dos películas más al director Justin Lin para cerrar la multimillonaria franquicia: "Sólo hay que esperar al 10", dijo Diesel.

'F9' se estrenará el 25 de junio de este año 2021 en Estados Unidos, y en España podremos verla el 2 de julio.

