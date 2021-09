Uma Thurman revela el aborto que tuvo de adolescente: "Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora"

Uma Thurman se convirtió en la musa de Quentin Tarantino muy joven y le valió para confirmarse como una de las estrellas del panorama de Hollywood. Tantos años después, es una actriz consagrada y con mucho que decir sobre su pasado, además de luchar por los derechos humanos y en especial de las mujeres.

A la luz de la convulsa situación política en Estados Unidos debido a la ley del aborto en Texas que ha entrado en vigor e impide a las mujeres abortar a partir de la sexta semana de gestación sin importar las condiciones del embarazo, Uma Thurman ha decidido compartir con el mundo una dolorosa experiencia que tuvo cuando era joven.

"Comparto mi mayor dolor de corazón privado para posicionarme junto a nuestras hijas y hermanas. Estamos en esto juntas", declaraba la actriz con una publicación que compartía su artículo con la cabecera "La ley de aborto de Texas es una crisis de derechos humanos para las mujeres americanas".

La actriz ha relatado en un artículo publicado en The Washington Post lo que considera su "secreto más oscuro". Thurman revela que tuvo que abortar en "el final de su adolescencia" y continúa diciendo: "Algo de luz brillará y llegará a las mujeres y niñas que podrían sentir una vergüenza de no poder protegerse y no tener autoridad".

Uma sigue explicando: "Esta ley no es más que otra herramienta discriminatoria contra aquellos que tienen problemas económicos y a veces, en efecto, contra sus propios padres. Las mujeres y niños de familias adineradas mantienen todas las opciones del mundo y no se enfrentan a prácticamente ninguna dificultad".

"También me duele que la ley enfrente entre sí a los ciudadanos, creando nuevos vigilantes que se aprovechan de estas mujeres desfavorecidas, negándoles la opción de no tener hijos que no están preparadas para cuidar, o extinguiendo sus esperanzas sobre la futura familia que podrían elegir", continúa escribiendo la actriz, que tiene tres hijos. La actriz Maya Hawke, de 23 años, y su hermano Levon de 19, ambos de su anterior matrimonio con Ethan Hawke, y Luna, de 9 años, de su unión con Arpad Busson.

"Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora. Tengo 51 años y comparto esto con vosotros desde la casa en la que he criado a mis tres hijos y los cuales me enorgullecen y me llenan de alegría. A todos vosotras, las mujeres y chicas de Texas, que estáis asustadas de que os traumaticen y os den caza estos depredadores o cazarrecompensas. A todas esas mujeres indignadas porque el estado nos ha quitado el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y a todas aquellas que sois vulnerables y estáis sometidas a la vergüenza por tener un útero. Yo os digo: Os veo. Sed valientes. Sois hermosas. Me recordáis a mis hijas", terminaba.

