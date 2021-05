Tráiler de 'La última carta de amor', el drama romántico de la autora de 'Antes de ti'

'La última carta de amor' es la nueva adaptación de una novela de Jojo Moyes, autora de la lacrimógena 'Antes de ti'.

Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner, Nabhaan Rizwan y Joe Alwyn (sí, el novio de Taylor Swift) encabezan el elenco de estrellas de esta historia entre pasado y presente.

Su estreno está previsto para el 23 de julio y el tráiler adelanta una ilícita historia de amor entre Jennifer Stirling (Woodley) y Anthony O'Hare (Turner) a espaldas de su violento marido (Alwyn).

La actriz y directora Augustine Frizzell es la encargada de dirigir el proyecto basado en la conocida novela 'The last letter from your lover'.

Sinopsis de 'La última carta de amor'

Con dos historias entrelazadas ambientadas en el presente y el pasado, 'La última carta de amor' sigue a Ellie Haworth (Felicity Jones), una periodista ambiciosa que descubre un tesoro de cartas de amor secretas de 1965 y se decide a resolver el misterio del romance prohibido en su centro.

Mientras descubre la historia detrás de Jennifer Stirling (Shailene Woodley), la esposa de un rico industrial, y Anthony O'Hare (Callum Turner), el periodista financiero asignado para cubrirlo, una historia de amor de Ellie comienza a desarrollarse con la ayuda de un archivista serio y entrañable (Nabhaan Rizwan) que la ayuda a localizar más cartas.

