¿Tiene novia? Andra Day rompe su silencio sobre los rumores que la relación con Brad Pitt

En el verano de 2020 Brad Pitt estuvo saliendo con la modelo polaca Nicole Poturalski junto a la que pillaron en varias ocasiones como por ejemplo en una escapada que hicieron a la casa que el actor tiene en Francia. Pero, este romance solo duró unos meses y parece ser que no llegó a ser nada serio.

Pero en los últimos meses se ha venido especulando que Brad podría haber vuelto a encontrar el amor, concretamente en la actriz Anda Day. El diario británico 'The Mirror' publicó un artículo en el que narraba cómo Brad Pitt se habría quedado embelesado cuando vio a Andra Day por primera vez en la gala de los Óscar del 2021. Pitt fue uno de los presentadores del evento, mientras que Day estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday'. Supuestamente, ambos entablaron una conversación e intercambiaron sus números de teléfono para seguir estando en contacto.

Ante la ingente cantidad de medios que se han hecho eco de la noticia, Andra ha decidido desmentir el rumor. "Oh Dios mío, cariño eso no es cierto porque nunca nos hemos conocido" dijo para acallar las voces que afirmaban su relación con el actor. "Incluso mi hermana me preguntó si había conocido a Brad Pitt y le dije: 'Imagino que sí', pero no fue así", añadió la artista.

Por si las declaraciones de Day no habían dejado claro que no estaba saliendo con Brad Pitt, la actriz continuó diciendo: "No estamos saliendo ¡Ni siquiera nos conocemos! Es ridículo, alguien que estuviese aburrido ese día se ha encargado de propagar esto". Tras negar su relación con el actor que dio vida a Aquiles en la película de 'Troya', Andra dijo que Brad era genial, muy talentoso y asombroso.

Las oscuras adicciones de Andra Day

La actriz que protagoniza 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday', reconoció recientemente en una entrevista con 'InStyle' que tuvo que prepararse el papel de Holiday enfrentándose a una antigua adicción que tenía cuando era más joven: la pornografía y el sexo. "Había dejado atrás algo en mi propia vida: la lucha contra la adicción al porno y al sexo. Soy sincera porque sé que no soy la única y yo quería que esto desapareciese", declaró Andra con sinceridad.

"Ahora siento, después de haberme metido en la piel de Billie, que la estoy honrando, a ella y a la fuerza de la feminidad. Estoy en un lugar mejor ahora porque he superado la adicción", declara afirmando que se ha recuperado totalmente y no siente dependencia de la pornografía ni de las relaciones sexuales.

