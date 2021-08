'The Batman': Robert Pattinson revela nuevos detalles de cómo será su Bruce Wayne

'The Batman' es uno de los estrenos del mundo del cine de superhéroes más esperados del próximo año con esta nueva versión del Caballero Oscuro. Batman volverá al cine de la mano del director Matt Reeves y siendo Robert Pattinson el nuevo Bruce Wayne.

Durante la CinemaCon de esta semana se han presentado algunas novedades de la película, pero no todos hemos podido ver estos avances. 'The Batman' mostró un detrás de las cámaras en el que aparecían nuevas imágenes de la película así como el testimonio de alguno de los actores desvelando nuevos detalles. Y en este detrás de las cámaras salió, como no podía ser de otra manera, Robert Pattinson para hablar sobre esta versión de Bruce Wayne. En sus propias palabras, el actor afirma que es un Batman "radicalmente diferente" a los que hemos visto con anterioridad.

Además, el actor ha comentado uno de los aspectos que más ha trabajado para su personaje y ese es la ira. Según Pattinson, ha trabajado para muy duro para que funcione de verdad y buscando que "todas las peleas sean muy personales".

Por el momento 'The Batman' se estrenará el 4 de marzo de 2022 después de haber sufrido algunos retrasos debido a la crisis del COVID-19.

¿Qué se pudo ver en el avance de 'The Batman' en la CinemaCon?

A pesar de contar con un tráiler en el que ya mostraban lo que se venía a esta nueva versión de Batman, muchos fans pedían algo más para alimentar sus ganas del Caballero Oscuro y parece que sus plegarias se han visto recompensadas, aunque no de la forma que esperaban.

Desde la CinemaCon han mostrado nuevas imágenes de 'The Batman', pero por desgracia se trata de un detrás de las cámaras el cual no han publicado de manera oficial en ninguna parte. De momento así seguirá, pero para eso estamos nosotros, para explicaros lo que se ha visto en este vídeo inédito.

El avance se han podido ver algunas nuevas herramientas que utilizará Robert Pattinson cuando se ponga el traje de Batman, así como una Gotham inundada en el caos. Eso sí, lo mejor de este avance ha sido poder disfrutar de una pelea entre Batman y Catwoman, que será interpretada por Zöe Kravitz.

Seguro que te interesa:

Revelados los millonarios sueldos de Hollywood: Desde Robert Pattinson por 'The Batman' a Chris Hemsworth por 'Thor 3'