"Sois despreciables y muy insensibles": La hija de Alec Baldwin, Ireland, estalla ante el acoso recibido tras la trágica muerte de Halyna Hutchins

El rodaje de 'Rust' ha sufrido un golpe muy duro después de que Halyna Hutchins, la directora de fotografía, muriese accidentalmente después de Alec Baldwin disparase un arma de atrezzo que no debía estar cargada. Además, el director de la cinta, Joel Souza, resultó herido por esa misma arma. Un suceso que ha conmocionado a Hollywood y que está todavía por resolver, aunque, parece ser, que a Alec Baldwin le aseguraron que el arma estaba descargada.

A raíz de este incidente, varios periodistas se han puesto en contacto con la hija de Alec Baldwin, Ireland Baldwin. con la finalidad de poder tener su testimonio ante la tragedia. Algo que le ha parecido de muy mal gusto y por lo que ha terminado estallando en Instagram Stories donde ha compartido este mensaje:

"Al puñado de periodistas que me han contactado, sois despreciables y muy insensibles. Al que haya dado mi número que, por favor, deje de hacerlo y no me contactéis más".

A este mensaje Ireland añadía el mensaje que le ha enviado un supuesto periodista para realizar una entrevista con ella. Aunque la hija de Alec no ha revelado el nombre del autor del mensaje: "Me llamo *****. Soy un periodista independiente. Me gustaría poder hacerte una entrevista. Obviamente sería algo beneficioso para los dos".

Y a esto añade: "Pero entiendo que es un momento delicado. Por supuesto, eres la hija de Alec, así que cualquier cosa que tengas que decir sobre la situación es importante. Y por supuesto actuaría con cuidado y sería respetuoso con todos los involucrados. Si quieres puedes llamarme para discutirlo más a fondo".

Finalmente, Ireland mandaba un mensaje de apoyo a la familia de Halyna, así como a Joel Souza, que también resultó herido: "Todo mi amor y apoyo a la familia y amigos de Halyna Hutchins. Y mando pensamientos sanadores a Joel Souza y deseando poder abrazar muy fuerte a mi padre hoy".

Por el momento el rodaje de 'Rust' se encuentra detenido ya que actualmente se está investigando cómo ha podido suceder este accidente.

