"Sen-ci-lla": La foto de Blanca Suárez en bikini en la que está simplemente divina

Blanca Suárez esta más cerca del verano que el resto ha posado en la portada de la famosa revista Cosmopolitan mostrando su increíble tipo en bikini.

La actriz española no para de trabajar, actualmente ha estado centrada en el rodaje de la serie 'Jaguar' en Netflix y en el de la película 'El cuarto pasajero'. Pero sus proyectos profesionales no solo se quedan en el mundo cinematográfico ya que ha decidido colaborar con la firma Etam y ser la embajadora de la campaña 'Libre de etiquetas' para "reivindicar que somos muchos, de distintos colores y formas, lo cual no es malo ni bueno".

Orgullosa de este último reto, Blanca ha publicado en su Instagram la portada de la revista, en las historias escribe: "SEN-CI-LLA"; de manera un tanto irónica ya que en la foto observamos a la actriz llena de abalorios y joyas, en medio de un barco, para posar sobre un supuesto día normal en la playa.

La verdad es que la actriz está despampanante y no es que lo digamos nosotros, es que lo ha demostrado ella con estas últimas fotografías en bikini que han dejado a todos sus seguidores sin habla. Incluso Elsa Pataky, otra de las actrices españolas que tiene un cuerpo envidiable, comenta en la foto: "Pibon!!".

En el número de mayo, la actriz habla mucho sobre el valor del físico, inseguridades, y la importancia de quererse a uno mismo. Además ha hablado de trucos de belleza y una gran variedad de temas que harán que conozcamos un poquito más a fondo a la auténtica Blanca Suárez .

