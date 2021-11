El segundo tráiler de 'SpiderMan: Sin regreso a casa' ya tiene fecha de estreno

'SpiderMan: Sin regreso a casa' es uno de los estrenos más esperados de los fans de Marvel, pero también la película que está creando más polémica con tanto misterio. Ya tuvimos que esperar mucho tiempo para poder ver el primer tráiler, e incluso muchos se quejaron de la actitud de Kevin Feige. Cuando por fin salió a la luz, terminó por desatar muchas más dudas de las que respondió. Ya han anunciado la fecha de estreno del segundo tráiler, y esperamos que resuelva algunas preguntas de una vez por todas.

Una de las razones por las que se manejan tantas teorías, es porque el multiverso de Marvel sigue expandiéndose, y esto hace que el hecho de poder ver varias versiones de un mismo personaje a la vez es bastante factible, y de ahí los rumores de que todos los actores de SpiderMan aparezcan reunidos en 'Sin regreso a casa', así como los anteriores villanos.

Tampoco terminó de gustar la actitud de Doctor Strange, que accedió demasiado rápido a la petición que le hace Peter Parker, por lo que los fans barajan varias teorías. La primera de ellas supone que en esta nueva entrega de 'SpiderMan', Doctor Strange sea realmente Mephisto, uno de los villanos del mundo Marvel que aún no ha aparecido en las películas. Es por ello que los admiradores creen que 'Spiderman: No Way Home' podría podría ser la entrega que nos presentase a este nuevo personaje, haciéndose pasar por 'Strange', lo que explicaría ese extraño comportamiento.

Fecha de estreno

Dejando las teorías y rumores a un lado, ya han anunciado la fecha de estreno del nuevo tráiler, que llegará por fin el próximo 16 de noviembre. Así lo ha anunciado el medio Comic Book Resources en sus redes sociales, que organiza un gran evento en el que anunciará esas y muchas otras novedades del universo Marvel. "El gran evento del 16 de noviembre contará con una GRAN sorpresa que nadie querrá perderse".

No sabemos si este nuevo tráiler resolverá las dudas, pero lo que está claro es que los fans de Marvel serán difícil de impresionar.

