Rebel Wilson hace balance del 2021 tras perder más de 35 kilos: "La vida es corta"

Rebel Wilson se propuso en el año 2020 dar un cambio radical a su vida y lo llamó el Año de la Salud. Por lo que empezó a tener un dieta equilibrada y a hacer ejercicio.

El resultado final fue asombroso la actriz perdía más de 35 kilos, superando con creces su objetivo inicial asegurando que había perdido "algunos kilos de más"

"Es extraño porque no lo he intentado, es solo que los hábitos de estilo de vida que hice el año pasado se han arraigado", decía Rebel a 'Today'. "Así que es bueno. Creo que estoy un poco sorprendida porque estaba preocupada. Creo que todos los que han luchado con su peso a veces (se han sentido así)… Me las he arreglado para mantener eso durante casi un año. Es solo que todos esos hábitos de estilo de vida están cambiando".

Rebel Wilson se ha sentido una mujer completamente renovada y eso se ha notado en la enorme actividad profesional que ha tenido a lo largo de todo el 2021. Así, la actriz ha querido hacer balance de estos 361 días antes de terminar el año con un detalla texto que ha publicado en su cuenta de Instagram:

"Paz para el 2021. ¡Qué año! Comenzó en Los Ángeles con POOCH PERFECT para ABC, llevándome de vuelta a mis raíces de crecer en una familia con perros y vender productos para perros en una caravana amarilla en exposiciones caninas. Gracias a todos los que formaron parte de este espectáculo experimental, sentimental e inclusivo que celebró a los perros y a las personas que los aman.

ENTONCES me fui al Reino Unido para filmar THE ALMOND AND THE SEAHORSE con un elenco de actores europeos de ensueño y donde interpreto un papel muy diferente al que ustedes están acostumbrados a verme... Estoy muy emocionada de volver al drama actuando con esta película sobre una lesión cerebral traumática y mostrándoles aún más de mi lado serio en el futuro. El Reino Unido es mi hogar ancestral y siempre me siento como en casa allí y me encanta trabajar allí con todos los artistas brillantemente talentosos a quienes adoro y respeto.

LUEGO viajé a Atlanta para filmar SENIOR YEAR, la gran comedia de animadoras de Netflix que llegará en 2022 para difundir tanta alegría y corazón. Estoy muy orgullosa de mi talentoso reparto y equipo en esta película. ¡Es una película tan divertida y conmovedora que estoy emocionado de compartir con ustedes!

DESPUÉS me fui a Rebel Island para celebrar mi tardío 40 cumpleaños, que fue literalmente la mejor semana de toda mi vida. Tienes que celebrar, la vida es corta y solo tienes que amarla y vivirla. Hice algunas campañas geniales para @ollywellness @afterpayusa @tourismfiji y soy una orgullosa embajadora de los LA Rams, ¡a quienes espero llegar al SuperBowl esta temporada! También fue un gran honor ser nombrada en la lista de las 100 mejores mujeres del año de la BBC entre mujeres absolutamente extraordinarias.

El siguiente desafío será codirigir mi primera película, GIRL GROUP, que también escribí y produzco. Actualmente estamos reuniendo un equipo de clase mundial para ese bebé con Lionsgate. Es masivo y musical y, con suerte, llenará ese espacio de PITCH PERFECT que sé que ustedes aman y extrañan.

Hablando de amor, ¡gracias a todos por estar conmigo en este año épico! Los amo chicos. ¿Sabes cómo he estado interpretando mis años durante los últimos años? Bueno, este año fue el año del arcoíris, después de la tormenta siempre viene el arco iris", termina la actriz.

