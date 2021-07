Rebel Wilson se dio a conocer en la saga de películas 'Pitch Perfect' ('Dando la Nota') en el 2012. Su registro cómico y tendencia a burlarse de su propio aspecto físico se convirtió en parte de su carrera, que llevó a otros papeles como Natalie en la película '¿No es Romántico?' o 'Mejor... solteras'.

No obstante la actriz decidió cambiar drásticamente su vida a principios de este año cambiando sus hábitos, lo que ha resultado en una espectacular pérdida de peso, llegando a perder cerca de 30 kilos.

Ahora que luce muy distinta en sus redes, la intérprete ha decidido hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, y una fan decidió preguntarle la razón por la que decidió perder peso y Wilson contestó con suma sinceridad: "Esa pregunta es demasiado grande, pero voy a intentar contestarte".

"Todo empezó cuando estaba buscando quedarme embarazada, y el médico me dijo: 'Bueno, tendrías más probabilidades si tuvieses una vida más sana'. Más o menos fue así cómo empezó", declaró.

La actriz confesó sentirse ofendida por los comentarios del médico de fertilidad sobre su cuerpo porque ella se sentía muy sana, pero el doctor le explicó que sería beneficioso para ella perder varios kilos. "Si perdía un poco de peso, eso me ayudaría a criogenizar mis óvulos y a que estos tuviesen mejor calidad. No estaba pensando en mí, sino en una futura mini yo".

"El camino de todo el mundo es diferente y no es una carrera o una competición", continuó diciendo Wilson. "Siempre he sido un poco lenta a la hora de evolucionar. De hecho, empecé a actuar cuando cumplí los 19 años, lo cual es bastante tarde, y cuando vine a América a trabajar como actriz, tenía casi 30, que también era muy tarde. Así que trato de no compararme con otras personas".

Malas noticias en su fertilidad

En mayo, Rebel también se sinceró con sus fans y habló de sus problemas de fertilidad con ellos, dejando caer que llevaba tiempo luchando con ello.

"Tengo muy malas noticias y no tengo a nadie con quien compartirlas, pero creo que debo contárselo a alguien. A todas las mujeres de ahí fuera que están teniendo problemas para concebir, os entiendo perfectamente", aseguraba.

"El universo funciona en formas misteriosas y a veces todo no tiene sentido. Espero que haya una luz que brille en medio de todas las nubes oscuras", apuntaba en una nota más positiva.

