5 razones por las que 'En un barrio de Nueva York' ('In the Heights') es el musical que necesitas ver

Lin-Manuel Miranda y Jon M. Chu ('Crazy Rich Asians'), a los mandos

El creador de 'Hamilton', Lin-Manuel Miranda, y el director de la exitosa comedia 'Crazy Rich Asians', Jon M. Chu, se encuentran detrás de la producción de 'En un barrio de Nueva York', que transcurre en el barrio neoyorquino de Washington Heights.

La idea de este musical lleva más de 20 años rondando la cabeza de Lin-Manuel, y es que la escribió cuando estaba en la universidad. Tras triunfar en Broadway, Warner Bros. ha decidido apostar por su adaptación cinematográfica y llega este viernes a los cines, y el resultado es absolutamente espectacular.

Su protagonista, Anthony Ramos, una brillante estrella

Anthony Ramos en 'En un barrio de Nueva York' | Warner Bros

No es que Anthony Ramos sea, ni mucho menos, un recién llegado a Hollywood. Pero el talento que desprende en 'En un barrio de Nueva York', la frescura y la verdad con la que interpreta a Usnavi, te llegará al corazón.

Con 29 años, este actor nacido en Brooklyn y que también ha participado en 'Hamilton' y 'Ha nacido una estrella', despliega en 'In the Heights' todo su potencial como cantante, bailarín y actor. El carisma que desprende en la gran pantalla te acabará cautivando.

Historias de superación entrelazadas

'En un barrio de Nueva York' | Warner Bros.

¿Pero de qué va 'En un barrio de Nueva York'? Esto es lo que cuenta su sinopsis oficial: El barrio neoyorquino de Washington Heights se ilumina... El aroma de un cafecito caliente flota en el aire justo en la salida del metro de 181st Street, donde un caleidoscopio de sueños reúne a esta comunidad alegre y solidaria. Y en medio de todo esto nos encontramos con Usnavi (Anthony Ramos) el simpático propietario de la popular bodega, que ahorra cada céntimo mientras espera, imagina y canta sobre una vida mejor.

Pero 'In the Heights' es mucho más que la historia de Usnavi, es el devenir de un grupo de personas que luchan y creen en sus sueños. Es la historia de Vanessa (Melissa Barrera), una joven que tiene a Usnavi bebiendo los vientos por ella y cuya meta es conseguir llegar a ser diseñadora de moda. También es la historia de Nina (Leslie Grace), la primera joven que ha logrado 'salir' del barrio para ir a estudiar a Stanford pero que se encuentra de repente perdida y con serias dudas sobre su identidad. También es la historia de la abuela Claudia, esa mujer que, sin haber tenido hijos, es un poco la madre de todo el barrio. La actuación de Olga Merediz en este papel sin duda te arrancará más de una lágrima.

Sus sorprendentes cameos

Aunque no seremos nosotros quienes te hagamos spoilers sobre los cameos que hay a lo largo de la película 'En un barrio de Nueva York', sí que podemos adelantarte que hay un par de momentos en los que saltarás de tu asiento al ver lo que sucede en la pantalla. ¡Son tan sorprendentes e inesperados sus cameos!

Sus fantásticas coreografías y su mágica ambientación

'En un barrio de Nueva York' | Warner Bros.

'In the Heights' te hará volar, en estos momentos en los que viajar a Nueva York parece algo bastante remoto, y formar parte del colorido barrio de Washington Heights. La coreografía es obra de Christopher Scott, que ya había trabajado con Chu en la premiada serie de televisión 'The Legion of Extraordinary Dancers'. La fotografía de la película hará que sientas el calor que sienten sus protagonistas en ese tórrido verano de sus vidas. En definitiva, si quieres soñar y viajar sin moverte de la butaca, ve al cine a ver 'En un barrio de Nueva York'.