Primeras imágenes de Jason Momoa y Amber Heard en 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Este sábado 16 de octubre se ha celebrado la DC FanDome, donde hemos podido ver nuevos tráilers de las películas más esperadas de los próximos meses. Como ha sido el caso con 'The Batman' de Robert Pattinson y Zoe Kravitz o 'The Flash' con Ezra Miller, entre muchos otros.

Y una de ellas también es 'Aquaman and the Lost Kingdom' y no es para menos, ya que después del estreno de la primera en 2018, son muchos los que se mueren de ganas de ver de nuevo a Jason Momoca como el Rey de los Siete Mares, a Amber Heard como Mera y el nuevo villano, Black Manta, el personaje que estará interpretado por Yahya Abdul-Mateen II.

Durante los dos minutos y medio que dura el tráiler de detrás de las escenas que hemos visto en el evento (no es el tráiler oficial, solo se ven algunas imágenes) hemos podido ver varias declaraciones y entrevistas de los protagonistas o a su director, James Wan, al mando de la producción y dando órdenes durante el rodaje.

Además, también hemos podido ver a Amber Heard y Jason Momoa enfundados en sus nuevos trajes y los nuevos escenarios donde se moverán en la secuela, como por ejemplo, bosques, junglas, desiertos y enormes criaturas nuevas que no habíamos visto hasta ahora.

Sin embargo, todavía tendremos que esperar un poco más para poder ver el tráiler oficial de 'Aquaman and the Losto Kingdom', cuyo estreno de la película está previsto para el 16 de diciembre de 2022.

