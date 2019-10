Tras el rotundo éxito de la saga protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, la noticia de la precuela de 'Los Juegos del Hambre' tuvo una gran acogida entre los fans de todo el mundo.

Sabemos que se centrará en los décimos Juegos del Hambre, que tuvieron lugar durante los Días Oscuros en los que Panem no era la sociedad rica que conocemos (al menos en los primeros distritos) y la primera rebelión fallida. Ahora, se ha publicado también el título y la portada de la novela.

La nueva historia se titulará 'The Ballad of Songbirds and Snakes' (la balada de pájaros cantores y serpientes), haciendo guiño la mitológica relación de la saga con los pájaros, como pasó con el inventado "sinsajo", que está presente también en la imagen de la portada.

"El periodo de 10 años después de la guerra provee de una tierra fértil para que los personajes lidien con estas cuestiones y definan su visión de la humanidad", aseguró su autora a Independent.

La edición de los Juegos que abordará la historia fue clave de cara a la de Katniss, Peeta y compañía en la saga original en cuanto a sus métodos de supervivencia y estrategias de lucha. Durante esa arena, un tributo del Distrito 2, Griffin Naysmith 'La Bestia', ganó la décima edición de los Juegos. Fue recordado por extrema violencia y sus armas preferidas, un hacha y un machete.

La precuela se estrenará en 2020 y ya se está trabajando para desarrollar su correspondiente película con Lionsgate.

