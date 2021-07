¿El nuevo traje de Tom Holland? Las imágenes que revelarían el look del superhéroe en 'SpiderMan: Sin camino a casa'

La fase 4 del UCM sigue en marcha, y con el estreno de 'Viuda Negra' al caer, el resto de entregas de los superhéroes de Marvel continúan mostrando, aunque de manera muy breve, sus novedades. De hecho, 'SpiderMan: No Way Home', cuya traducción al castellano es 'SpiderMan: Sin camino a casa', es una de las que más está dando de que hablar, ya que los rumores a cerca de la reunión de Tobey Maguire y Andrew Garfield no cesan y no se confirma ni se desmiente nada. Y, por desgracia, poco o nada se sabe de la trama que tratará esta nueva entrega de el Hombre Araña.

Aunque parece que todo empieza a coger algo de forma ya que, según se ha podido ver en un nuevo set de Lego, se ha filtrado el nuevo traje que lucirá Tom Holland en la tercera parte de SpiderMan. El set en cuestión se titula 'SpiderMan at the Sanctum Workshop', lo que puede ser un adelanto de una escena de la película, en la que Peter visita la guarida de Doctor Strange. El nuevo aspecto de SpiderMan será luciendo el Iron Spider Suit. Siendo un cambio muy significativo con el resto de trajes clásicos que han mostrado en el resto de adaptaciones de los comics de Peter Parker.

Pero, esta vez Tom Holland tendrá un traje con un diseño rojo y negro, similar al traje que le dio Tony Stark en 'Vengadores: Infinity War', con un gran logo de araña dorada en el pecho. Además, en este nuevo set de Lego, se pueden ver a otros personajes de la película, como M.J, Wong y, según la descripción del set, "un nuevo monstruo contra el que luchar con garras de agarre".

Esta nueva filtración revela algunos nuevos detalles de 'SpiderMan: Sin camino a casa', que llegará el 17 de diciembre y despejará todas las incógnitas que rodea a esta nueva historia de Tom Holland como Peter Parker. Lo que si están esperando los fans como agua de mayo es el primer tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' que entre trolleo y trolleo de la cuenta oficial de twitter de la película, lo cierto es que no se sabe nada al respecto.

