Nuevo tráiler de 'The Batman' con escenas "más grises y oscuras" de Robert Pattinson y Zoe Kravitz

Este sábado 16 de octubre se ha celebrado la DC FanDome, donde hemos podido ver nuevas imágenes de las películas y series que vendrán los próximos meses de la mano de DC. Como ha sido el caso del primer tráiler de 'Black Adam', la película protagonizada por Dwayne Johnson o 'The Batman'.

Un día antes de este evento tan especial, Matt Reeves, el director de la película ya anunciaba en sus redes sociales que veríamos nuevas imágenes de Robert Pattinson como el Caballero Oscuro o de Zoe Kravitz como Catwoman. "Buenos días desde Gotham City, no puedo esperar para mostrate más en DCFanDome este sábado", dice Reeves, junto al hastag #TheBatman y #TrailerShot.

Y ahora, por fin, se ha cumplido y hemos podido ver un nuevo tráiler de 'The Batman' que puedes ver más arriba. Como podrás recordar no es el primer avance, ya que el primero lo vimos hace un año. El nuevo tráiler de 'The Batman' ha llegado casi al final del evento DC FanDome, ya que era la películas más esperada, y nos ha mostrado nuevas imágenes de los personajes de Robert Pattinson y Zoe KRavitz mucho "más oscuras y grises" así como más acción y tensión entre el Caballero Negro y Catwoman.

Además, los protagonistas, junto al director Matt Reves han estado virtualmente y han estado comentado muchos detalles que se verán en la película así como sus experiencias detrás de las cámaras.

El nuevo Batman de Robert Pattinson se centrará en un Bruce Wayne más joven que librará la batalla contra el crimen en la ciudad de Gotham. Un Bruce Wayne mucho más oscuro que en esta ocasión está interpretado por Robert Pattinson y que podremos ver en cines el 22 de marzo de 2022.

...

Seguro que te interesa...

Primer tráiler de 'The Flash' con Ezra Miller como Barry Allen y la aparición estelar de Batman