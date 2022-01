Muere Adalia Rose, la joven youtuber que padecía la enfermedad de 'Benjamin Button' e inspiró a millones de personas

Adalia Rose fue diagnosticada unos meses después de nacer con el síndrome de Hutchinson-Gilford, comúnmente conocido como progeria o la enfermedad de 'Benjamin Button' por la película homónima de 2008 y protagonizada por Brad Pitt. Ahora, su familia ha anunciado a través de Instagram, que la joven ha fallecido a consecuencia del trastorno genético.

"12 de enero de 2022 a las 7pm Adalia Rose Williams fue liberada de este mundo. Entró en ella en silencio y se fue en silencio, pero su vida estaba lejos de eso. Conmovió a MILLONES de personas y dejó la huella más grande en todos los que la conocieron. Ya no siente dolor y ahora baila con toda la música que ama. Realmente desearía que esta no fuera nuestra realidad, pero desafortunadamente lo es. Queremos agradecer a todos los que la amaron y la apoyaron. Gracias a todos sus médicos y enfermeras que trabajaron durante AÑOS para mantenerla sana. A la familia ahora le gustaría llorar esta gran pérdida en privado", reza el comunicado con el que han anunciado su muerte.

Además, su madre Natalia Pallante recordaba en una entrevista: "Adalia me ha cambiado la vida por completo, no es que odiara mi vida, pero no era amable conmigo misma. No estaba agradecida. No me di cuenta de lo que era la vida hasta que ella nació".

"Cuando nació Adalia, creo que tenía como un mes y no estaban contentos con su crecimiento. Ese fue uno de los síntomas que apareció primero y luego también fue que la piel de su barriga estaba muy tensa y tenía un aspecto diferente. A los 3 meses recibió el diagnóstico y pronto comenzó a perder el cabello. Sus venas también se hicieron visibles y su piel se adelgazó", rememoró su madre sobre los inicios del diagnóstico. "Era una madre soltera en ese momento, así que cuando recibí el diagnóstico estaba sola. Éramos solo ella y yo, y sinceramente me sentía perdida", comentó.

El que luego fue su marido, Ryan, desveló que "ni siquiera decimos la palabra 'progeria' muy a menudo, simplemente la tratamos como a una niña normal de 11 años y tratamos de darle la mejor vida".

Esta condición afecta a menos de 500 niños alrededor del mundo, siendo de media la esperanza de vida de 13 años. Adalia logró alcanzar los 15 años.

La joven se hizo un nombre en Internet gracias a compartir vídeos bailando o sobre aspectos de su vida, llegando a acumular 3 millones de seguidores en YouTube y casi 400.000 en Instagram. Su popularidad llegó a los oídos de personalidades del mundo de la moda, que no dudaron en regalarle conjuntos.

Todas las caras de Brad Pitt | Gtres

La historia de 'Benjamin Button'

En la película de David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett, la historia sigue a un hombre que nace con 80 años y rejuvenece con los años hasta llegar a lo que debería haber sido el origen de sus días. El aspecto que presenta el perosnaje de Brad Pitt en sus primeros años recuerda al síndrome de Hutchinson-Gilford, por lo que la afección toma prestado el nombre de la película, inspirándose en ello.

Seguro que te interesa:

Gwyneth Paltrow, ex-novia de Brad Pitt, iba a protagonizar 'Sr. y Sra. Smith' antes que Angelina Jolie se hiciera con el papel