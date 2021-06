El motivo por el que las gemelas Olsen siguen trabajando juntas

Las gemelas Olsen fueron unas de las estrellas infantiles más famosas a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, con películas como 'Dos por el precio de una', o la serie 'Padres Forzosos' ('Full House'). Un éxito que fue fugaz, y no por falta de oportunidades, sino porque fueron ellas mismas las que decidieron alejarse de los focos, después de haber realizado 47 películas pero ya llevan ya más de diez años sin realizar ningún nuevo proyecto.

Esta vez, ha sido la propia Mary Kate Olsen la que ha querido hablar sobre la vida que llevan las gemelas en la actualidad. Ha sido a través de una entrevista concedida a I-D donde ha explicado por qué lleva tanto tiempo trabajando con su hermana Ashley.

"Nos encanta trabajar juntas y nos gusta mucho tener ese tipo de conversaciones. Creo que ayuda escuchar tus ideas en voz alta. Definitivamente nos guiamos por la intuición y el instinto y puede, tanto confirmar ese sentimiento, o, si por el contrario ninguna lo siente así, por alguna razón, simplemente no lo hacemos. Tenemos más o menos el mismo instinto. Pero creo que lo mejor de todo es que nos apoyamos entre nosotras. Y una cosa es administrar el diseño, y otra es manejar el negocio, y creo que hay muchas decisiones que hacer. Quiero decir, cuando juntas esas cosas, hay un montón de decisiones que hacer en el día a día, así que creo que somos afortunadas de poder tener esas conversaciones y dividir y conquistar un poco".

Así concluía esta parte de la entrevista Mary Kate, dejando claro la suerte que tiene de poder trabajar con su hermana y lo sencillo que es para ella poder llevar a cabo todas las decisiones con una persona con la que poder dialogar y delegar el trabajo.

Su vida discreta

Ahora mismo las hermanas están centradas en su marca de ropa 'The Row', las hermanas comentan en I-D su estilo de vida discreto, que llega hasta el punto de no querer que la gente sepa que ellas están detrás de la marca de ropa: "No queríamos estar al frente del proyecto, ni si quiera veíamos necesario que la gente supiera que éramos nosotras", comenta Ashley, a lo que añade: "Todo era sobre el producto, hasta el punto en el que estábamos en plan: 'a quién podemos poner al frente solo para no tener que estar nosotras'".

