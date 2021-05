El mensaje de la directora de 'After. Almas Perdidas' sobre lo que se viene en las próximas semanas

Los fans de 'After' han tenido muchas sorpresas en las últimas semanas, y es que además de conocer avances y la fecha de estreno de 'After. Almas perdidas', también llegaba una noticia bomba.

Se trata de la expansión del universo creado por Anna Todd en nuevas películas adaptadas por la directora de las últimas entregas, Castille Langdon. El hecho de que Todd no vaya a estar detrás de las historias ha sido una sorpresa para los fans, aunque aún esperan ver el trabajo de Castille en 'After 3' como directora.

Las nuevas películas serán una precuela y una secuela, donde la historia ya no contará con Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin. Puedes ver todos los detalles sobre ellas en el vídeo de arriba.

Mientras los seguidores de la saga se debaten entre la expectación y los pies de plomo, Castille ha querido mandar un mensaje a todos para contar lo emocionada que está y dar nuevas noticias sobre lo que se viene en la promoción de 'After. Almas perdidas', que se estrena el próximo septiembre.

"¡Hola chicos! Aquí Castille, directora de After 3 y 4. Estoy tan emocionada de que por fin tenemos fechas de estreno para 'After. Almas Perdidas' y que todos vayamos a poder verla muy pronto...", comenzaba.

"Estamos dando los últimos retoques ahora mismo, ¡y pinta tan bien! Ha sido genial ver las respuestas de todos a los teasers, especialmente de la escena del jacuzzi y la del gimnasio... Y realmente, es muy fiel a los libros", promete la directora y guionista.

"Tenemos un reparto increíble, y estoy muy emocionada porque en las próximas semanas vamos a empezar a presentarlos aquí en las redes de 'After'. ¡Así que no te lo pierdas!", adelanta, confirmando que los nuevos actores serán presentados pronto. Si no lo recuerdas, gran parte del reparto de 'After' tuvo que ser reemplazado cuando se trasladó el rodaje debido a la pandemia.

Qué contará 'After 3. Almas perdidas'

El amor de Tessa y Hardin ya ha sido complicado en otras ocasiones, pero ahora lo es más que nunca. Su vida no volverá a ser como antes…

Justo cuando Tessa toma la decisión más importante de su vida, todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su familia, y también sobre la de Hardin ponen en duda su relación y su futuro juntos.

