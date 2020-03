Disney tomó la decisión de resetear la franquicia de 'Piratas del Caribe' sin su protagonista, Johnny Depp, aunque no se conocían muchos más detalles sobre el reboot sin Jack Sparrow.

Ahora, mientras Depp y su exmujer Amber Heard están envueltos en una pública batalla legal, nuevos rumores apuntan a que Disney podría acortar distancias con el actor en el futuro, según We got this covered.

"Debido a una serie de revelaciones en el juicio, estamos escuchando que el actor podría retomar su papel insignia en la sexta película", aseguran. "Los recientes acontecimientos en la batalla legal de Depp y el increíble apoyo del público a su favor ha hecho que algunos ejecutivos de la compañía presionen para que vuelva".

Aunque no hay nada confirmado, lo cierto es que ya existen peticiones de firmas para que vuelvan a contratar al actor.

· · ·

Seguro que te interesa

Filtrados unos violentos mensajes de Johnny Depp a su compañero Paul Bettany sobre Amber Heard