Las tiernas imágenes de Bradley Cooper junto a su hija con Irina Shayk que demuestran que es un padrazo

Bradley Cooper se convertía en padre de su única hija en marzo de 2017, una preciosa niña llamada Lea De Seine que ahora tiene tres añitos y es el ojito derecho de su padre.

Lea nació de la relación que el actor tuvo con la modelo rusa Irina Shayk, la pareja empezó a salir en 2015, dos años después tendría a su hija en común y en 2019 decidieron poner punto y final a su noviazgo. Aunque ambos tienen una relación muy buena por el bienestar de la pequeña. Así, TMZ informaba que habían decidido tener la custodia compartida y permanecer ambos en Nueva York para facilitar la paternidad conjunta.

De esta forma es fácil ver a Bradley pasar mucho tiempo con su pequeña, aunque últimamente han estado bastante aislados por la complicada situación mundial del coronavirus.

"Estoy con mi hija, mi madre y mis dos perros, y no hemos salido de la casa", confesaba en septiembre Cooper a 'Interview'. "Mi madre va a cumplir 80 años y tiene una bolsa de colostomía, así que no puedo dejar entrar a nadie en la casa. Y no puedo salir de casa, porque si se contagia, se acabó", afirmaba.

"Vivimos en una pequeña casa adosada, afortunadamente hay un patio trasero", terminaba diciendo sobre cómo ha vivido estos días de confinamiento.

Pero, ahora Bradley ha decidido salir a dar algún que otro paseo junto a su hija y ha dejado unas imágenes muy tiernas que puedes ver en el vídeo de arriba en las que se ve que el intérprete es un padre muy entregado.

Su carrera tras 'Ha nacido una estrella'

En 2018 se estrenaba 'Ha nacido una estrella' protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga. La película marcó un antes y un después en la carrera del actor ya que fue su primera cinta como director. El éxito de esta versión que ya habíamos visto en el cine anteriormente fue arrollador y estuvo nominada en las categorías más importantes de todos los grandes premios.

Tras 'Ha nacido una estrella' Cooper volvió a poner voz a Rocket, el personaje de 'Guardianes de la Galaxia' en 'Vengadores: Endgame', al que volveremos a ver en la tercera entrega de la saga de Marvel que se espera se estrene en 2023. Además, tiene varios proyectos en post-producción como: 'El callejón de las almas perdidas' o 'Maestro.

