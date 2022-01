El pasado fin de semana, miles de personas protestaron en Washington D.C. contra las vacunas del COVID-19 y el carácter obligatorio que están teniendo en muchas partes de Estados Unidos. Desde todos los rincones del país asistieron a la capital y marcharon con consignas antivacunas. Una de las asistentes a esta movilización de Evangeline Lilly.

La actriz de Marvel que da vida a La Avispa en la franquicia de 'Ant-Man' es una reconocida antivacunas que cuestionó desde el principio de la pandemia medidas como la cuarentena o la distancia social, por lo cual recibió críticas de colegas de profesión.

Su presencia en esta manifestación la ha confirmado ella misma a través de su Instagram, en el que ha publicado varias imágenes de dicha concentración. En la primera fotografía aparece varón portando un cartel a favor de la libertad de elección en torno a la administración de vacunas. También se leen referencias a Jesucristo y a distintos lemas similares. En la última imagen, la intérprete subió un texto de Naval Ravikant que dice: "Toda tiranía comienza con el deseo de coaccionar a otros por el bien mayor".

Todo ello a la vez que escribió junto al post: "Este no es el camino. Esto no es seguro. Esto no es sano. Esto no es amor. Entiendo que el mundo tiene miedo, pero no creo que responder al miedo con fuerza solucione nuestros problemas. Era pro elección antes de COVID y sigo siendo pro elección hoy". Cabe mencionar que en Washington, su alcaldesa decretó el uso obligatorio de mascarillas en interiores ante la expansión de la variante ómicron.

Marvel lidia actualmente con problemas en sus rodajes. La actriz Letitia Wright que interpreta a Shuri en 'Black Panther' también ha estado ligada a discursos antivacunas y, según informó The Hollywood Reporter, esto causó desavenencias con Marvel.

Evangeline Lilly y 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania'

La tercera entrega de Ant-Man terminó su rodaje el pasado noviembre y está fechada para que en julio de 2023 vea la luz.

Se ha confirmado que Kang será el principal villano y que Bill Murray fichó por la película, además del regreso de Michael Douglas y Michelle Pfeifer. También, debutará la actriz Kathryn Newton como hija de Scott Lang.