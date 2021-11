'Eternals': Por qué la explicación de que los Eternos no lucharan contra Thanos sigue sin tener sentido

'Eternals' cuenta la historia de los Eternos, unos héroes que han estado en el planeta Tierra durante milenios. Fueron enviados a la Tierra por unos seres superiores llamados Celestials. El objetivo de estos seres es guiar el desarrollo de la humanidad mientras la raza evoluciona y establece su dominio sobre el planeta. Además, su misión también es defender al planeta de los Desviantes, unas criaturas aterradoras que quieren destruir la tierra.

Al conocer esto, muchos fans se han dado cuenta de que los Eternos habrían estado en el planeta cuando llegó Thanos con sus intenciones de diezmar el universo. Aunque la película intenta explicar por qué estos héroes tan poderosos no intervinieron en la batalla, el público cree que sigue sin tener mucho sentido.

'Eternals' trata de explicar que estos héroes no lucharon contra Thanos porque tenían instrucciones muy estrictas de no involucrarse en conflictos "humanos". Durante la película se muestra varias veces que lo que se quiere decir con eso es que no deben interferir en las guerras y los genocidios que ocurren entre humanos. Aunque esta explicación tenga algo de sentido, Arishem y los demás Celestiales ya están interfiriendo con la evolución humana al tener a los Eternos en la Tierra en primer lugar, por lo que le quita cierto sentido a la previa explicación.

Si los Eternos debían defender a los seres humanos contra los Desviantes entonces, ¿Por qué no les pudieron defender contra un grupo de monstruos alienígenas? No tiene mucho sentido que no se vea a Thanos como una amenaza para la razón por la que están allí y los planes que tienen en marcha.

La invasión de Thanos desharía los planes más amplios de los Celestiales de una forma bastante masiva. En la película se acaba divulgando que la verdadera razón por la que los Celestials quieren proteger a la humanidad no es por algún sentido del deber y el cuidado de los seres humanos. Resulta que estas criaturas divinas sólo se preocupan de que los humanos sean fructíferos y se multipliquen. Esto se debe a que es necesario que haya una determinada población en un planeta para que nazca un nuevo Celestial; este necesita alimentarse de energía humana para poder resurgir.

Entonces sin saberlo, los Eternos llevan protegiendo la tierra durante milenios, haciendo que la población mundial crezca para que la semilla del nuevo Celestial. Esta fue implantada en el núcleo de la tierra por Arishem.

También se habla bastante del hecho de que estos Celestiales necesitan nacer para equilibrar el universo. Este es el verdadero propósito de los Eternos y la razón por la que están en la Tierra. Básicamente, son pastores del universo que se aseguran de que estas cosas surjan del planeta, aunque eso acabe destruyendo el planeta en el proceso.

También ha quedado muy claro que varios miembros del grupo consideran esta misión más que un deber. Ikaris es el único Eterno que intenta seguir obedeciendo a Arishem, por lo que intenta que el nuevo Celestial "nazca", pero cuando acaba fallando, parece que el héroe se suicida acercándose al Sol.

Conociendo esto anterior, los fans también han especulado que el plan de Thanos también iría en contra del plan de Arishem, ya que el "chasquido" del megavillano no sólo acabó con la mitad de la humanidad, sino que también eliminó la mitad de la vida en el Universo. Teniendo en cuenta que una parte importante de la trama de los Eternos era que los Celestiales resurgieran de otros innumerables planetas para poder mantener el equilibrio en el universo, el plan de Thanos sería un problema importante.

Por todo esto, los fans han pensado que aunque 'Eternals' haya intentado explicar este agujero en el guión, lo cierto es que no lo han conseguido del todo.

