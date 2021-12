La estrella de 'Vengadores: Endgame' que ha revelado que la eliminaron de 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Prometía revolucionar el Universo Marvel y no ha decepcionado, 'SpiderMan: Sin camino a casa' ya es todo un fenómeno y los fans han reído, llorado y aplaudido en el cine como hace tiempo que no ocurría.

Si aún no la has visto y no quieres saber nada de la trama, mejor que no sigas leyendo porque habrá algunos spoilers .

Aunque hemos tenido multitud de cameos y de momentos extremadamente emotivos gracias a la unión de SpiderMans de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, el metraje cubre tanta historia y sorpresas que algunas cosas tuvieron que quedarse fuera.

Al parecer ese es el caso de Morgan Stark, la adorable hija pequeña de Tony Stark a la que vimos en 'Vengadores: Endgame' junto a Robert Downey Jr.

Tony Stark y su hija Morgan en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Su actriz Lexi Rabe ha acudido a la premiere de la película y en sus redes sociales revelaba que, aunque estaba encantada, habían eliminado su aparición.

"Amo absolutamente esta película, incluso aunque mi papel (el estudio pidió usar mi imagen) se haya eliminado. Fue genial ver a todo el mundo", escribía junto a un vídeo de la premiere, algo que no ha pasado desapercibido por los fans.

"Oh dios mío ahora necesito saber cuál era tu parte que se eliminó", comentaba uno, y Lexi responde:

"No creo que pueda decirlo... lo siento", y a otro que se apena por la noticia le añade: "No pasa nada, era pequeño".

La 'maldición' de Morgan Stark

En cuanto a 'SpiderMan: Sin camino a casa', es posible que en la versión extendida de la película o en las escenas eliminadas de la edición especial podamos ver este cameo de Lexi Rabe.

Pero recordemos que no es la primera vez que el personaje de Morgan Stark no termina de encajar en una película, pues en el propio 'Endgame' también ficharon a la actriz Katherine Langford para hacer de la versión mayor de la hija de Iron Man, pero finalmente se eliminó porque cortaba la emoción del momento de su muerte.

Aquí puedes ver su escena eliminada: