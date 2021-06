Emma Stone confiesa el elemento de 'Cruella' que no pudo utilizar y lo hizo todo más "difícil"

Después de haber sufrido los retrasos provocados por la pandemia en la industria, 'Cruella' era uno de los estrenos más esperados del año y finalmente ya está disponible en cines y Disney+ con coste adicional.

La cinta de Disney sobre la carismática villana de '101 dálmatas', dirigida por Craig Gillespie, es una gamberra historia de orígenes con Emma Stone y Emma Thompson y no se habla de otra cosa.

Pero ha habido algo que ha llamado la atención de los fans más clásicos, y ha sido que a Cruella le faltaba su icónico sujetador de cigarros.

La razón de la ausencia de este elemento característico es simple: la compañía prohibió el tabaco en todas sus producciones a partir del año 2007.

"No se permite en 2021", confirma Stone en una entrevista con New York Times.

"No se puede fumar en pantalla en una película Disney. Fue más difícil, no tener ese sujetador de cigarros... estaba tan emocionada de tener ese halo de humo verde aquí, pero no fue posible", reconoce.

"No es que quiera promover fumar, pero tampoco estoy intentando promover despellejar cachorritos", apunta irónicamente.

Cruella de Vil en '101 Dálmatas' | Disney

Las comparaciones con 'Joker'

Desde el momento en el que comenzaron a salir los primeros avances de 'Cruella', los fans comparaban el tono y el estilo de "protagonista que desciende a los infiernos" con la exitosa cinta de 'Joker'.

La propia Emma también se ha pronunciado sobre estas comparaciones en Total Film y lo deja muy claro.

"Es muy diferente de Joker en muchos aspectos. Nunca me compararía ni remotamente con Joaquin Phoenix. Ojalá fuera más como él", asegura.

