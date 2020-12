"Fue intimidante": Margot Robbie revela cómo se sintió al grabar las escenas de desnudos con Leonardo DiCaprio en 'El lobo de Wall Street'

En el año 2013 se estrenó 'El Lobo de Wall Street', un largometraje basado en hechos reales y dirigido por Martin Scorsese, que catapultó a la actriz Margot Robbie al estrellato. Robbie sin duda supo aprovechar esa gran pero también difícil oportunidad, la cual se le planteó según ha contado ella "en el último minuto".

Cuando Margot audicionó para el papel de Naomi Lapaglia, la esposa de Jordan Belfort, el protagonista del largometraje al que interpretaba el experimentado actor Leonardo DiCaprio, tenía 22 años y a penas llevaba actuando de forma verdaderamente profesional un par de ellos. Para la actriz, dicho papel supuso su gran salto a la fama pero lo cierto es que para realizar este trabajo, tuvo que armarse de valor y superar los severos nervios que le infundía tener que actuar en secuencias con desnudos. En el video adjuntado en la parte superior de la página, os mostramos todas las declaraciones que la actriz ha hecho al respecto.

Las secuencias de esta índole son siempre complicadas de interpretar, pero es lógico que lo sean sobretodo para los actores que no tienen demasiadas horas de rodaje a sus espaldas… Pero es que en el caso de Robbie, a sus comprensibles nervios como actriz poco ducha en este tipo de escenas, se le sumaba el temor a que su familia supiera que iba a tener que ejecutar un papel con diferentes escenas de desnudos en la película.

En el programa 'Jimmy Kimmel Live!', el presentador le preguntó acerca de este asunto y Margot confesó que le había estado engañando a su familia durante bastante tiempo. La actriz aseguró que estiró la mentira de "no hay desnudez, no voy a hacer ningún desnudo. Ignorad todo lo que digan los demás, no hay desnudez" todo el tiempo que pudo y que una vez estrenado el filme, incluso llegó a decirle a sus padres un embuste aún más elaborado, alegando que "bueno, realmente es una doble de cuerpo y a través de una imagen generada por ordenador, ellos le han puesto mi cara a otra persona".

...

Seguro que te interesa:

Margot Robbie reflexiona sobre la catarsis de Harley Quinn en 'Aves de Presa': "Eres mucho más de lo que él te ha dicho"