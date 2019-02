La dura carta en la que Emma Thompson explica por qué no quiere trabajar con John Lasseter

La actriz Emma Thompson anunció hace unos días que abandonaba el proyecto en el que estaba embarcada para Skydance Studios alegando que no puede trabajar con John Lasseter, el exdirector artístico de Pixar acusado de acoso sexual.

Según publicaba Variety, Emma Thompson ya había hecho grabaciones para doblar su personaje en 'Luck'. Pero cuando la compañía Skydance Studios anunció que habían contratado a John Lasseter la actriz decidió abandonar el proyecto. Ahora, a través de una carta publicada en Los Angeles Times, la intérprete ha explicado su decisión:

Como sabrán, me he retirado de la producción de 'Luck', dirigida por el maravilloso Alessandro Carloni. Me resulta extraño que usted y su compañía consideren la posibilidad de contratar a alguien con el patrón de mala conducta del Sr. Lasseter.

Me doy cuenta de que la situación, que involucra a muchos seres humanos, es complicada. Sin embargo estas son las preguntas que me gustaría hacer:

Si un hombre ha estado tocando a las mujeres de manera inapropiada durante décadas, ¿por qué querría una mujer trabajar para él si la única razón por la que no las está tocando de manera inapropiada ahora es que en su contrato dice que debe comportarse "profesionalmente"?

Si un hombre ha hecho que las mujeres de sus empresas se sientan infravaloradas y no respetadas durante décadas, ¿por qué las mujeres de su nueva empresa deben pensar que cualquier respeto que les demuestre es algo más que un acto que su entrenador, su terapeuta y su representante le han dicho que haga? El mensaje parece ser: "Estoy aprendiendo a sentir respeto por las mujeres, así que tenga paciencia mientras trabajo en ello. No es fácil".

Mucho se ha dicho acerca de darle a John Lasseter una "segunda oportunidad". Pero se le está pagando millones de dólares para recibir esa segunda oportunidad. ¿Cuánto dinero le están pagando a los empleados de Skydance para DARLE esa segunda oportunidad?

Si John Lasseter fundara su propia compañía, entonces todos los empleados tendrían la oportunidad de elegir si le dan o no una segunda oportunidad. Pero cualquier empleado de Skydance que no quiera darle una segunda oportunidad debe quedarse y sentirse incómodo o perde su empleo. ¿No debería ser John Lasseter quien tuviera que perder SU trabajo si los empleados no quieren darle una segunda oportunidad?

