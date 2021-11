Dos protagonistas de 'High School Musical' se reencuentran para protagonizar una película navideña

'High School Musical' es una de las sagas musicales más recordadas de Disney Channel y su popularidad llegó a ser tal que la tercera entrega se estrenó en cines.

Además, la popular primera cinta lanzó al estrellato a actores como Vanessa Hudgens y Zac Efron, pero también hizo inolvidables a otros como Corbin Bleu y Monique Coleman, que dieron vida a la "pareja" de Chad y Taylor, mejores amigos de los protagonistas.

Ahora el dúo de actores volverá a compartir pantalla en la película 'A Christmas Dance Reunion', una cinta navideña que parece continuar su historia de forma adorable.

Monique y Corbin se han mostrado encantados de volver a trabajar juntos 13 años después y publicaban en redes en tráiler con bonitas palabras.

"Hace 13 años puede que colgásemos nuestros sombrero de Wildcats, pero seguimos juntos en esto", escribía Coleman con guiño a la famosa canción 'We're All In This Together'.

"Después de 13 años sentí como estar en casa trabajando y bailando con Monique otra vez", añadía Corbin.

Además, para compartir el póster del nuevo proyecto Monique ya había publicado un meme del tipo "Cómo empezó y cómo es ahora" con una comparativa de ambos antes y ahora.

