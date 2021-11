Don Johnson es uno de los actores más icónicos de Hollywood, pero también tiene sus momentos como padre orgulloso.

Y es que su hija de su anterior matrimonio con Melanie Griffith, Dakota Johnson, se ha labrado una conocida carrera siguiendo sus pasos en el cine.

La actriz presenta ahora su último proyecto que ya ha generado un gran interés en su paso por festivales, 'The Lost Daughter' junto a Olivia Colman y bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal, que se estrena tras las cámaras.

Sin embargo, Don no pudo disfrutar de la gran noche de su hija como esperaba y así lo ha contado en el programa de Andy Cohen en SiriusXM.

Don Johnson tuvo que salirse del cine

"La otra noche fui a una premiere de la película [de Dakota]. Y tuve que llegar media hora antes para que me hicieran una prueba, para, ya sabes, de COVID. Así que fui, me la hicieron y todo eso", cuenta el actor.

"Y entonces me dijeron, 'pase para el cine y siéntese. Tenemos aquí sus asientos'. Así que entré, tenía mis palomitas y Kelly, mi mujer, está conmigo y vamos y nos sentamos y estoy hablando con gente. Y entonces el tipo viene y me dice, 'Señor Johnson, podría salir fuera, tengo que hablar con usted'", continúa relatando.

Y Johnson continúa: "Y le dije, 'no, lo que tengas que decir, dímelo aquí'. Y él estaba, se pone muy nervioso. Se inclina hacia mí y me susurra: 'ha dado positivo'. Y le digo 'no'. Y me dice 'sí, lo ha hecho'. Así que me pidió que me levantase".

"Salí fuera y él habló con Kelly. Yo inmediatamente hice que mi asistente llamara para una segunda opinión. Y por supuesto era un falso positivo, pero era demasiado tarde para la película. No pude verla, así que estoy muriendo por verla, pero aún estoy feliz de estar libre de COVID", reconoce. Al menos todo quedó en un susto y podrá disfrutar de la película en otro momento.

