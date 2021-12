La carrera de Verónica Forqué: Toda una vida dedicada al cine y la televisión

Verónica Forqué, que ha sido encontrada muerta este lunes en su domicilio de Madrid a los 66 años, tuvo una carrera de cinco décadas en la interpretación y fue la primera mujer capaz de ganar dos Premios Goya en un mismo año. Forqué, hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, debutó en el cine en 1972 cuando solo tenía 17 años en la película de Jaime de Armiñán 'Mi querida señorita'.

Pero no fue hasta 1984, y junto a Pedro Almodóvar, cuando tuvo su primer gran éxito con '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', donde interpretó a la inolvidable Cristal. A partir de ese momento llegarían importantes papeles en su carrera, trabajando también co Fernando Trueba en 'Sé infiel y no mires con quien' o 'El año de las luces', con la que obtuvo uno de los 4 Premios Goya que ganó por su filmografía.

Con Fernando Colomo también trabajó en dos comedias de gran éxito, 'Bajarse al moro' y la que le dio su primer 'Goya' como actriz protagonista, 'La vida alegre', en 1988, un año en el que logró asimismo otro Goya más, como actriz de reparto por 'Moros y Cristianos', de Luis García Berlanga. Forqué fue la primera actriz en ganar dos premios Goya en un mismo año. Este hito solo lo consiguió casi 30 años después, en 2017, la actriz Emma Suárez.

Ya en los años 90, comenzó a colaborar con Manuel Gómez Pereira en 'Salsa Rosa' o en '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?'. En 1993 obtendría su cuarto Premio Goya por su papel como protagonista en 'Kika', de Pedro Almodóvar. En 2016 volvió al terreno de la comedia con 'Tenemos que hablar', de Atresmedia Cine.

Fue muy popular también para los españoles a través de sus papeles en series de televisión como 'Ramón y Cajal' (1982) y 'Pepa y Pepe' (1995). No obstante, este último año había vuelto a recuperar protagonismo mediático gracias a su participación en el programa 'Masterchef', siendo una de las concursantes más relevantes durante la emisión del espacio.