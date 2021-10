Brendan Fraser vuelve al cine: Será Firefly, el villano en la nueva película de 'Batgirl'

Brendan Fraser, el recordado actor de películas como 'La Momia' y 'George de la Jungla', regresará al mundo del cine en 'Batgirl', según ha publicado Deadline.

De esta forma, el intérprete parece retomar una nueva etapa en su carrera tras años alejado de los focos. Así, se unirá a Leslie Grace en la cinta que preparan Warner Bros. y DC y parece que, aunque no está confirmado, lo hará en el papel del supervillano Firefly, llamado Luciérnaga en español.

Luciérnaga (Firefly) en los cómics de DC | DC Comics

Jacob Scipio también formará parte del reparto que estará encabezado como te decimos por la joven Leslie Grace, que interpretará a Barbara Gordon, aka Batgirl. En la parte de la dirección se encuentran Adil El Arbi y Bilall Fallah, directores de 'Bad Boys for Life'.

La película tiene previsto su estreno en HBO Max, dentro de la nueva estrategia de la plataforma de generar proyectos cinematográficos que se estrenen exclusivamente allí. HBO Max aterriza este mismo martes en España y te contamos todas las novedades aquí.

Aunque los detalles de la trama de 'Batgirl' continúan siendo un misterio, sí que sabemos que Barbara Gordon, la hija del detective Gordon, será el personaje detrás de la capa en esta versión. Gordon es la versión más establecida del personaje de Batgirl y se presentó por primera vez en los cómics en 1961 como Betty Kane.

Una nueva etapa en la carrera de Fraser

El resurgir de Fraser como estrella hollywoodiense se está fraguando lento pero seguro, y es que antes de que se confirmara este nuevo rol del actor para una cinta, ya supimos que trabajaba con Darren Aronofsky en 'The Whale', película en la que será protagonista.

Además, y tras acabar ese rodaje, Fraser fue elegido por Martin Scorsese para 'Killers of the Flower Moon', protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. También fue visto recientemente en 'No Sudden Move' de Steven Soderbergh.

