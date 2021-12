Así explicó Daniel Radcliffe su extraña relación con Robert Pattinson: "Solo hablamos a través de periodistas"

Hay quien piensa que la carrera de Robert Pattinson comenzó en la saga 'Crepúsculo' pero ¡ay!, es porque no recuerdan que el actor británico fue años antes Cedric Diggory en 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. Allí coincidió con Daniel Racliffe y el resto de jóvenes actores de la franquicia.

Pero parece que aunque Cedric y Daniel Radcliffe en 'Harry Potter' compartieron momentos emocionantes que unieron mucho a los personajes durante el Torneo de los Tres Magos, esto no hizo que los actores se convirtieran en amigos muy cercanos. De hecho, Radcliffe describió la relación que tienen como "extraña" en una entrevista que dio hace años y que ahora ha vuelto a resurgir con motivo del 20 aniversario de la saga.

Como decimos, en esta rescatada entrevista del actor en The Jonathan Ross Show, Radcliffe recordó cómo se enteró de que Pattinson era coprotagonista de la saga 'Crepúsculo' a finales de la década de 2000:

"Estaba en Nueva York a punto de hacer 'Equus', me encontraba en la Westside Highway y me giré y vi una valla publicitaria y dije: 'Eh, conozco a este tipo!' No había oído hablar de los libros de Crepúsculo en ese momento, no había sido consciente de ese fenómeno. Y sí, es extraño. Tenemos una relación muy extraña ahora en la que básicamente solo nos comunicamos a través de periodistas. No nos hemos visto en años. Porque todos asumen que somos buenos amigos, pero lo conocí, es un tipo encantador cuando trabajé con él".

Ante estas declaraciones que han vuelto a resurgir seguro que muchos piensan que sería genial que ambos retomaran el contacto, pues están seguros de que serían grandes amigos.

Al menos Radcliffe dejó en claro que piensa con cariño en Robert, por lo que no es tan descabellado que algún día restablezcan el contacto entre ellos. Bajo estas líneas puedes ver la entrevista al completo.

La fama los ha tratado de forma desigual

Asimilar que eres conocido en todo el mundo no debe ser algo sencillo, pero tanto Daniel Radcliffe como Robert Pattinson tuvieron que hacerlo cuando aún no eran muy jóvenes. Daniel Radcliffe, que coincidió con él en la película de la saga mágica y que sabe muy bien de lo que habla, reflexionaba así sobre cuál había sido la relación con la fama de cada uno de ellos.

Radcliffe considera que la experiencia para Pattinson con 'Crepúsculo' fue mucho peor que para él con 'Harry Potter'. "Tuve una entrada muy gradual en la idea de la fama, porque hice las dos primeras películas casi una tras otra. Entonces, mientras toda la franquicia de películas de Potter estaba explotando, yo estaba en los estudios filmando y no me di cuenta de que esto se estaba volviendo masivo afuera. Mientras que Rob Pattinson se convirtió de repente en el tipo más famoso del mundo. Creo que es mucho más difícil lidiar con eso", dijo en una entrevista anterior.

